Weltmeister im Roboter-Fußball

Das Roboter-Fußball-Team HULKs der Technischen Universität Hamburg-Harburg (TUHH) hat gemeinsam mit einem Team der Universität Bremen auf der internationalen 21. RoboCup Weltmeisterschaft in Nagoya (Japan) den Weltmeistertitel in der Kategorie „Mixed Team“ gewonnen.Die kleinen Roboter der Hamburger und Bremer gewannen im Finale nach Elfmeterschießen gegen die Kombination Dortmund/Berlin. Der RoboCup ist der führende und vielseitigste Wettbewerb für intelligente Roboter und eines der international bedeutendsten Technologieevents in Forschung und Ausbildung. EW