Piratenstarke Adventszeit

Katastrophe. Aus matschigen Kartoffeln kann eben auch der beste Koch kein schmack-haftes Essen zubereiten.Zudem herrscht Flaute, und nirgends ist ein Schatz oder gutes Essen in Sicht.Doch Kapitän Einzahn gibt nicht auf. Was ihm einfällt, um die Besatzung wieder auf Vordermann zu bringen, können die Zuschauer ab 15 Uhr miterleben. Einlass zum Stück ist ab 14.45 Uhr. Ebenfalls werden die Viertklässler nach dem Stück gegen 16.45 Uhr ihren neu eingeübten Tanz„Desposito“ vorführen. Um 18 Uhr ist in der Cafeteria eine Sation des „Lebendigen Adventskalenders“. Mit Gedichten und Liedern stimmt man sich eine knappe Viertelstunde auf die Vorweihnachtszeit ein.Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist frei. In der Cafeteria werden den Nachmittag über deutsche und internationale Spezialitäten angeboten. KI