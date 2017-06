„Die Stimmung war toll, wir konnten alte Freunde des Binnenhafenfestes neu begeistern. Viele haben den Binnenhafen neu lieben gelernt“, ließen die Veranstalter mitteilen.Allerdings bereitete ein Defekt an der Drehbrücke, die am Sonnabendabend ihren Betrieb spontan einstellte, erhebliche Probleme.Nicht wenige Besucher sparten sich den Weg über die Klappbrücke an der Blohmstraße auf die Schloßinsel und blieben einfach am Kanalplatz. EW