Eddy in der Fischhalle

Premierenkonzert am Sonnabend, 27. Mai

Sie bieten ein Programm zwischen Konzert, Kabarett, Lesung und Liedern, in denen die Tiefe des Alltags ausgeleuchtet wird. Eddy Winkelmann und Frank Grischek sind zum ersten Mal in der neu eröffneten Harburger Fischhalle zu Gast.Winkelmann, der beliebte Barde aus Wilhelmsburg, hat mit Frank Grischek am Akkordeon den richtigen Mitspieler gefunden, dessen Karriere sich laut Henning Venske „onehin nicht mehr verhindern lässt“.Das Duo wird „angebluesten Jazz und angejazzten Blues“ auf die Bühne am Kanalplatz bringen. Sie versprechen „schräges Seemannsgarn und großartige Momente mit Happy End“.Eddy Winkelmann und Frank Grischek,Sonnabend, 27. Mai, 20 Uhr,Fischhalle HarburgKanalplatz 16Eintritt 15 EuroReservierungen an: info@fischhalle-harburg.de