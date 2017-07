Die meisten Menschen verbinden mit Tai Chi Menschen, die in China in Parkanlagen gemeinsam in Alltagskleidung langsame Bewegungen ausführen.



Der Gründer und Cheftrainer für Tai Chi Chuan der Wu Wei Schule trainiert am Samstag, 19. August 2017 auf dem Beseler Platz im Herzen Othmarschen von 11:30h bis ca. 13:00h Tai Chi.



Diese Bewegungskunst selbst zu erfahren ist ganz einfach. Am Samstag einfach dazukommen und mitmachen. Keine Anmeldung. Keine Kosten. Nur Spaß!



Mit dem ersten kostenfreien Beseler Platz Training bringt die Wu Wei die chinesische Tradition des Mitmachens nach Othmarschen.



ACHTUNG: Bei Regen findet KEIN Training statt.