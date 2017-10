Halloween - Was steckt eigentlich hinter dem Gruselfest?

Es wird vermutlich schwer ein Kind zu finden, welches noch nie von Halloween gehört hat und nicht weiß, dass man am Abend des 31. Oktobers jeden Jahres ordentlich Süßigkeiten abstauben kann. Doch woher kommt der Brauch des verkleideten Hausierens eigentlich?



In vielen Fällen beginnen christliche Feiertage schon am Vorabend des eigentlichen Feiertages (beispielsweise Heiligabend vor dem eigentlichen Weihnachten). Das Fest Allerheiligen dient dazu, all den Heiligen der katholischen Kirche zu gedenken. Im Jahr 830 nach Christus legte Papst Gregor IV diesen Feiertag auf den 1. November. Am darauf folgenden Tag wird Allerseelen begangen, das heißt an diesem Tag wird der Verstorbenen gedacht.



Nach einer gewissen Zeit verschmolzen diese beiden Tage zu einen Doppelfeiertag. Aufgrund dieser Bindung an religiöse Feiertage wurde Halloween lange Zeit nur in den traditionell katholischen Gebieten Großbritanniens begangen.