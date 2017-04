FLOHMARKT am 13.05.2017, 11 – 15 Uhr, auf dem Bugenhagengelände Groß Flottbek

Der Flohmarkt, der von Eltern aus der Bugenhagenschule und des Ev. Integrationskindergartens Bugenhagen organisiert wird, findet am 13.5.17 von 11 - 15 Uhr auf dem Schulhof der Bugenhagenschule statt (Bei der Flottbeker Mühle 28c).

Es kann alles verkauft werden, der Schwerpunkt liegt aber bei Kindersachen. Es wird außerdem Würstchen, Crepes, Kaffee und Kuchen geben und wieder eine große Tombola, die sich im letzten Jahr schon großer Beliebtheit erfreut hat.

Die Bugenhagenschule und der Kindergarten arbeiten erfolgreich im Bereich der Integration und werden bei ihrer Arbeit jeweils durch Elternvereine unterstützt. Die erwirtschafteten Gelder aus Standgebühr, Tombola und Essensverkauf sollen in diesem Jahr der Schule die Erweiterung der Schulbibliothek ermöglichen. Die Kita hofft, die Anschaffung von Ausflugskarren für den Krippenbereich realisieren zu können, um mehr Ausflüge in die umliegende Natur anzubieten.

Wer beim Flohmarkt mitmachen möchte, meldet sich bitte bei Kathleen Bornmann (kbornmann@web.de) an. Die Standgebühr beträgt 10 Euro und einen Kuchen!