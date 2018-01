Seevetal: Helbachhaus |

Mit Körperübungen aus dem Hatha Yoga werden die Faszien geschmeidig und beweglich gehalten. In dem Workshop Yoga und Faszien erfahren Sie außerdem wissenswertes zum Thema Faszien. Eintauchen in die faszinierende Welt der Faszien:



am Samstag, 10.02.2018 von 15-18 Uhr

Ort: Helbach-Haus Meckelfeld, Bürgermeister-Heitmann-Str. 34,

21217 Seevetal

Kursgebühr: € 25,--

Info und Anmeldung: silke.moebus@web.de, Tel. 040 - 76 96 91 75