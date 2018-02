Die Suppe kommt mit dem Fahrrad

Schnell und umweltfreundlich: Rotkreuz-Köchin Gaby

Bachgardt fährt das Essen mit dem E-Bike aus

Wenn Gaby Bachgardt mittags mit dem Fahrrad auf Finkenwerder unterwegs ist, zieht die Mitarbeiterin des Deutschen Roten Kreuzes DRK die Blicke auf sich. Denn die 54-Jährige ist dank Elektroantrieb ziemlich zügig unterwegs, und das Gefährt fällt durch eine große braune Holzkiste vor dem Lenker auf. Darin verbirgt sich das Mittagessen für rund 60 Kinder der Kindertagesstätte Elbhalle, das Gaby Bachgardt und ihre Kolleginnen gerade in der Küche des Kindergartes Uhlenhoffweg gekocht haben. Gemüsesuppe, Nudeln, Fisch oder Fleisch: Das Küchenteam am Uhlenhoffweg kocht für die DRK-Kindergärten auf Finkenwerder täglich rund 160 Portionen gesundes Mittagessen. „Auf vollwertiges und zugleich schmackhaftes Essen legen wir in allen 16 Kitas des Harburger DRK-Kreisverbandes größten Wert“, erklärt Katja Philipp vom Roten Kreuz. „Da wir das Essen selbst kochen, wissen wir genau, dass es unsere hohen Ansprüche erfüllt.“Das Essen kühlt nur einbis zwei Grad abWird das Essen unterwegs auf der knapp zwei Kilometer langen Strecke nicht kalt? Gaby Bachgardt verstaut die Essensbehälter zusätzlich in Styroporbehältern. „Wir kontrollieren die Temperatur genau. Der Wärmeverlust beträgt selbst jetzt im Winter nur ein bis höchstens zwei Grad“, erklärt die Küchenleiterin. Etwa zehn Minuten benötigt sie mit dem E-Bike pro Weg. „Da steckt schon ordentlich Schub dahinter“, sagt Bachgardt. Privat fährt sie Motorrad, ist mit Zweirädern daher vertraut.Die tägliche Mittagstour fährt Gaby Bachgardt bei jedem Wetter gern: „Ich habe regenfeste Fahrradkleidung, da macht ein bisschen Nässe gar nichts aus.“ Das E-Transportfahrrad ist für sie auf der Kurzstrecke ein perfekter Kompromiss zwischen Fahrrad und Auto. „Mit einem Fahrrad ohne E-Antrieb würde es zu lange dauern, und das Auto wäre weniger umweltfreundlich.“ Und die Kinder bekommen auch ein besonders interessantes innovatives Gefährt zu sehen.