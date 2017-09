Jetzt rockt er auch noch

Tickets für Beckmann und Band im Rieckhof zu gewinnen

Reinhold Beckmann, den meisten bekannt als Fernsehmoderator und Fußballkommentator, schlägt neue Wege ein, und zwar musikalische. Und gleich vorweg: Ja, er kann singen, was er bei seinem Auftritt am Donnerstag, 28. September, im Rieckhof beweisen will.Was Reinhold Beckmann musikalisch bietet, hat Hand und Fuß. Er präsentiert sich als charmanter, nachdenklicher, (selbst-)ironischer und humorvoller Chansonnier und Conférencier, erzählt zwischen den Liedern aus seinem Leben.Beckmann & Band präsentieren ein musikalisches Programm über den verrückten Charme der kleinen Dinge. Über die Macken und Merkwürdigkeiten von uns Zeitgenossen. Melancholische Momente oder Gedanken, die sich einfach eingenistet haben. Die Liebe oder das, was manchmal von ihr übrig bleibt.Dabei zeigen sich Beckmann & Band musikalisch vielseitig, schräge Rumba-Klänge finden sich in ihrem Repertoire ebenso wie sentimentale Jazz-Balladen. Jedes Lied ist eine kleine Miniatur, eine Flaschenpost des Alltags. Mal versponnen, mal skurril, mal heiter-ironisch – und immer sehr gefühlvoll.Gewinnen, so gehts: Einfach eine Postkarte an die Wochenblatt-Redaktion senden, Harburger Rathausstraße 40, 21073 Hamburg, oder eine E-Mail an: post@wochenblatt-redaktion.de – Stichwort „Gewinne: Beck- mann“ (bei E-Mails bitte in die Betreffzeile). Einsendeschluss ist Freitag, 15. September. Bitte die Telefonnummer angeben, die Gewinner werden benachrichtigt und stehen auf der Gäs- teliste. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.❱❱Donnerstag, 28. September,20 Uhr, Rieckhof,Rieckhoffstraße 12, Tickets (20 Euro plus Gebühren im Vorverkauf, 24 Euro an der Abendkasse) unter www.ticketmaster.de