Handgemachte Musik wie in Irland

Freikarten für Wohnzimmerkonzert der Starboard Sallys im Rieckhof

zu gewinnen

Starboard Sallys

Urige Kneipenatmosphäre mit Tischen und Stühlen, das Licht im Wohlfühlmodus, der Sound dicht bei unplugged – das ist die Reihe der Wohnzimmerkonzerte im Rieckhof-Saal. Am Freitag, 9. Juni, sind die Starboard Sallys zu Gast im Rieckhof. Die Akustik-Band aus Hamburg rund um Frontfrau Jane O’Brien spielt traditionellen Irish Folk mit maritimer Note.Schiffe, Matrosen und Schicksale zwischen Küste und offener See bringen die Starboard Sallys zu Gehör – handgemachte Folkmusik in echter irischer Atmosphäre. Ihre mitreißenden Instrumentalstücke aus Irland beweisen, dass Rhythmus nicht nur auf den großen Zeh beschränkt bleiben muss.Die Starboard Sallys bieten außderdem ein umfangreiches Repertoire aus feinen irischen und englischen Songs mit bestens abgestimmtem Harmoniegesang.Das Elbe Wochenblatt am Wochenende verlost dreimal zwei Karten für den Auftritt der Starboard Sallys am Freitag, 9. Juni, um 20 Uhr im Rieckhof. Gewinnen, so geht’s: Einfach eine Postkarte an die Wochenblatt-Redaktion senden, Harburger Rathausstraße 40, 21073 Hamburg, oder eine E-Mail an: post@wochenblatt-redaktion.de Stichwort „Gewinne: Starboard Sallys“ (Bei E-Mails bitte in die Betreffzeile). Einsendeschluss ist Freitag, 2. Juni. Bitte die Telefonnummer angeben, die Gewinner werden benachrichtigt und stehen auf der Gästeliste. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.Freitag, 9. Juni, 20 Uhr,Rieckhof, Rieckhoffstraße 12, Tickets sieben Euro an der Abendkasse, kein Vorverkauf.Weitere Infos unter❱❱ www.facebook.com/StarboardSallys