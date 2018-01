Tryout Hamburg Flag Ravens

Noch immer auf der Suche nach einer neuen Herausforderung für 2018? Du hast Lust auf ein tolles Team und eine geniale Mannschaftssportart? Du willst dich auch noch mit anderen Teams in der Bundesliga messen? Dann komm zum Tryout der Hamburg Ravens. Zeige im Flagteam das du den Willen hast etwas Neues zu Lernen und für American Football brennst. Die Coaches und das Team zeigen dir den Weg und wir gehen gemeinsam in die Saison 2018. Sei dabei am 26.01.2018 ab 20:00 Uhr in der Sporthalle Hans-Dewitz-Ring 21 21075 Hamburg. Bring einfach Sportklamotten und etwas zu Trinken mit. Für weitere Fragen wende dich per Mail an patryk.koerner(at)gmx.de

See you soon, go Ravens