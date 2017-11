American Football Try out der Hamburg Ravens

Du hast Interesse an American Football? Dann komm vorbei und teste deine Fähigkeiten und werde Teil der Hamburg Ravens für die Saison 2018.

Es werden interessierte Sportler für die Jugendmannschaft, das Herrenteam und die Flag-Footballmannschaft gesucht. Für jeden männlich/weiblich zwischen 14 und 99 Jahren ist also etwas dabei.

Einfach Sportklamotten mitbringen und den tollsten Sport der Welt live erleben.

Beginn des Try out ist : 20:00 Uhr