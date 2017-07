Privatflohmarkt in Harburg vom 31.07.-04.08.2017

Privatflohmarkt in Harburg vom 31.07.-04.08.2017Verkauft werden in der Zeit von 18:30-20:00 Uhr folgende Sachen:an allen Tagen: 1 Maxi-Cosi, 1 Kindersitz, 1 Easy-Base, 1 Kinderwagen, 2 Bobby-Cars, 2 Fahrräder, Spiele, Spielzeug, 1 Rasenmäher, Leitern, GartengeräteKinderkleidung:31.07. Größen 56-6801.08. Größen 74-8602.08. Größen 92-10403.08. Größen: 110-11604.08. Größe 122Der Verkauf erfolgt unter einer überdachten Terasse, daher auch bei erhöhter Luftfeuchtigkeit.Hinweis:Der Verkauf erfolgt von Privat für Privat.Daher unter Ausschluß von Garantie, Haftung, etc. ("Gekauft wie gesehen")