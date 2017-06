Kulturcafé Komm du - Das Programm im Juli 2017

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Veranstaltungen im Juli 2017

Die Veranstaltungen im Einzelnen:

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg: Kunst trifft Genuss

per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder E-Mail: kommdu@gmx.deBuxtehuder Straße 1321073 Hamburg-HarburgTel.: 040 / 57 22 89 52Mo-Fr 7:30 bis 17:00 Uhr, Sa 9:00 bis 17:00 Uhran Veranstaltungstagen durchgängig geöffnet und abends open endgeöffnet: Montag bis Freitag 7.30 bis 17.00 Uhr, Samstag 9.00 bis 17.00 Uhr***Hier vereinen sich die Frische der Küche mit dem Feuer der Künstlerund einem Hauch von NostalgieDasin Harburg ist vor allem eines: Ein Ort für Kunst und Künstler. Ob Live Musik, Literatur, Theater oder Tanz, aber auch Pantomime oder Puppentheater - hier haben sie ihren Platz. Nicht zu vergessen die Maler, Fotografen und Objektkünstler - ihnen gehören die Wände des Cafés für regelmäßig wechselnde Ausstellungen.Britta Barthel und Mensen Chu geben mit ihrem Kulturcafé der Kunst eine Bühne und Raum. Mit der eigenen Erfahrung als Künstler und Eindrücken aus einigen Jahren Leben in der Kulturmetropole London im Gepäck, haben sie sich bewusst für den rauen und ungemein liebenswerten Stadtteil Harburg entschieden. Für Künstler und Kulturfreunde, für hungrige und durstige Gäste gibt es imexzellente Kaffeespezialitäten, täglich wechselnden frischen Mittagstisch, hausgemachten Kuchen, warme Speisen, Salate und viele Leckereien während der Veranstaltungen und vor allem jede Menge Raum und Zeit ...Der Eintritt für die kulturellen Events ist frei.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr, an Veranstaltungstagen durchgängig und abends open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98