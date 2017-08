Zauberhafte Welt der Tiere | Lieder über die Bestie in uns - Folk, Punk und Balkan-Beat am Freitag, 15.9.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Konzert im Kulturcafé Komm du



Zauberhafte Welt der Tiere

Lieder über die Bestie in uns - Folk, Punk und Balkan-Beat

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeFolk, Punk, Balkan-Beat - die Musik von(Gesang und Akkordeon) und(Gitarre) läßt sich in keine Schublade pressen. Mal direkt, mal mit viel Ironie, werden gesellschaftliche und soziale Phänomene aufs Korn genommen. Eines sind ihre deutschsprachigen Texte immer: provokant., Sohn des tschechischen Sängers und Schauspielers Waldemar Matuska, spielte in Prag bis Anfang der 1980er Jahre unter anderem in Jazzrock-Formationen und Akustik-Folkbands.singt seit vielen Jahren in Weltmusik-, Rock- und Country-Bands. "Schräge Schlager, robuste Romantik, humaner Humor" - so bezeichnen die beiden ihre akustische Vision der Welt - hintersinnig, melancholisch und sexy.Susanna Koska (Gesang, Akkordeon)Mirek Matuska (Gitarre)Eintritt frei / Hutspende***Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.