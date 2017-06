"Zähne einer Ehe" | Szenische Lesung mit Christiane Leuchtmann und Hans Peter Korff am Donnerstag, 6.7.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Szenische Lesung im Kulturcafé Komm du



Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeWortwitzig pointiert und äußerst charmant inszeniert das prominente Schauspielerehepaarunddas Beste aus der Feder deutscher Satiriker und Humoristen über den Ehestand: von Wilhelm Busch über Erich Kästner, Joachim Ringelnatz, Eugen Roth, Kurt Tucholsky und vielen anderen mehr.spielte an großen Bühnen Theater, wirkte in einer Reihe von TV-Produktionen mit und ist eine vielbeschäftigte Hörspiel- und Hörbuchsprecherin.war in zahlreichen Fernsehserien zu sehen, von denen seine wohl bekannteste Figur die des Familienvaters Sigi Drombusch aus der Serie "Die Drombuschs" ist, dazu in einigen Filmrollen, z.B. bei Loriots "Pappa ante Portas". Mit ihren szenischen Lesungen treten beide seit einigen Jahren deutschlandweit mit grossem Erfolg auf.Christiane Leuchtmann (Schauspielerin)Hans Peter Korff (Schauspieler)Eintritt frei / Hutspende***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne undregelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot anKaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndemMittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion,Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bisdreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern &Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformancessowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98