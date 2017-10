Wes Swing (Duo): "And The Heart" | Experimental Cello-Folk am Montag, 20.11.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Konzert im Kulturcafé Komm du



Wes Swing - "And The Heart"

Cello-/Experimental Folk

Feat. Jeff Gregerson (Bass, Keyboard)

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-Harburg

Eintritt frei / Hutspende

Bei Wes Swing ist alles erlaubt. Cello-, Akustikgitarren- und Violinenloops bilden die Basis für ergreifende Songs mit toller Stimme! Wes Swing, der in den vergangenen Jahren immer wieder in europäischen Clubs und auf Festivals unterwegs war, ist nun auf Tour, um seine soeben erschienene CD "And The Heart" vorzustellen. Das in Berkeley, Austin und Charlottesville aufgenommene Album ist getragen von düsteren Soundflächen und erhellenden Cello-Melodien. Mit durchdachten Vocal-Harmonien, Streichern, Synthesizern und treibenden Drums eröffnet Wes Swing eine Traumwelt, die von der Dualität zwischen Dunkel und Licht erzählt. Das sehr persönliche Werk steht auch für den Weg aus einer Lebenskrise, den der Künstler für sich selbst fand. Mit ihm auf der Bühne steht Jeff Gregerson an Bass und Keyboard.

***

Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne und regelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot an Kaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndem Mittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion, Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bis dreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern und Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformances sowie Ausstellungen statt. Das Kulturcafé Komm du ist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr, Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.