"Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?" | Balladen - vorgetragen von Gudo Mattiat, am Kontrabass begleitet von Thomas Rutt, Do 5.1.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Musikalische Lesung



Balladen - Vorgelesen von Gudo Mattiat

am Kontrabass begleitet von Thomas Rutt

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Kulturcafé Komm du, Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / Hutspende"Erlkönig", "Belsazar", "Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland", "Der Zauberlehrling" - viele kennen wahrscheinlich noch die eine oder andere Ballade, für andere mögen sie eine Neuentdeckung sein. In ihrem Programm haben der Lehrer a.D. und Schauspielerund, Kinderarzt und Musiker in verschiedenen Bands, eine Auswahl der bekanntesten Vertreter dieser Erzählungen in Liedform zusammengestellt - traurige, lustige, dramatische, unheimliche oder anrührende. Der atmosphärisch dichte Vortrag Mattiats wird durch die dunklen, warmen Töne des volumigen Kontrabasses noch verstärkt. Alte Erinnerungen werden geweckt und neue geschaffen. Intensives Erleben mit Geist und Phantasie.Gudo Mattiat (Rezitation)Thomas Rutt (Kontrabass)Eintritt frei / Hutspende***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne undregelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot anKaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndemMittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion,Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bisdreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern &Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformancessowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98