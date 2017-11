Waldemar Gudi (Bajan) und Alexander Suslin (Kontrabass) | Virtuose Klangwelten vom Barock bis in die Gegenwart am Samstag, den 9.12.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Konzert im Kulturcafé Komm du



Virtuose Klangwelten vom Barock bis in die Gegenwart

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-Harburg

Eintritt frei / Hutspende

Die Kombination von Kontrabass und Bajan, dem osteuropäischen Knopfakkordeon, hat schon in zahlreichen gemeinsamen Konzerten von Waldemar Gudi und Alexander Suslin begeisterten Anklang gefunden. Die enorme Bandbreite ihres musikalischen Könnens demonstrieren die beiden Künstler, indem sie neben Werken von Bach, Händel oder Couperin auch die Komposition "In Croce" der zeitgenössischen, russisch-tatarischen Komponistin Sofia Gubaidulina spielen.

Waldemar Gudi, geboren in Kasachstan, ist Preisträger von internationalen Bajan-Wettbewerben und arbeitet als Dozent und Dirigent. Der aus Moskau stammende Alexander Suslin, Sohn des bekannten Komponisten Viktor Suslin, hat sich insbesondere mit seinen Gubaidulina-Interpretationen international einen Namen gemacht.

***

Das Kulturcafé Komm du ist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr, Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.