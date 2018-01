"Vom Frühling bis zum Winter: LEBEN, LIEBEN, BROT" | Lyrik, Kurzprosa und musikalische Klänge von und mit Dr. László Kova am Donnerstag, 1.2.2018 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Autorenlesung mit Musik im Kulturcafé Komm du



"Vom Frühling bis zum Winter:

Leben, Lieben, Brot"



Lyrik, Kurzprosa und musikalische Klänge von und mit Dr. László Kova

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeSeit etwa 40 Jahren ist der gebürtige Ungarvom literarischen Geist eines Wolfgang Borchert, Günter Grass und Siegfried Lenz beeinflußt und als Wahlhamburger inspiriert von der Hansestadt, der Elbe und dem Hafen, die ihn in seinem Schaffensprozeß umgeben. Vom Elbufer aus beobachtet er die aus der Ferne zurückkehrenden und auf die Ozeane hinausfahrenden Schiffe während der wechselnden Jahreszeiten. Die Gedichte und Erzählungen des freischaffenden Schriftstellers, Journalisten und bildenden Künstlers spiegeln seine vielfältigen Lebenserfahrungen wider. Emotionsreich, bildhaft und ebenso ernsthaft wie humorvoll schreibt er über das, was ihm am Herzen liegt. Zwischen den Texten spielt der Autor eigene Kompositionen und Variationen auf Keyboard, Sansula und Fujara.Dr. László Kova (Künstler, Poet, Journalist, Rezitator und Musiker)Eintritt frei / Hutspende***Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.