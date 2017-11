Viva Lion - Singer/Songwriter (ITA)

Eintritt FREI - Der Hut geht ´rum ! Viva Lion veröffentlichte zwei Alben, spielte unzählige Shows und veröffentlichte bereits mehrere Musikvideos. Er stand auf vielen Bühnen Italiens, Spaniens und denUSA.



So supportete Viva Lion für Stereophonics (UK), Moving Mountains (USA), Turin Brakes (Großbritannien), The Ferocious Few (USA), Xavier Rudd (Australien), Velvet und Levante (ITA). Viva Lion spielte im Viper Room in Hollywood, im Cafè Berlin in Madrid und im Auditorium Parco della Musica in Rom.



CD-Veröffentlichungen:

The Green Dot Ep (Cosecomuni, 2013)

Mi Casa Es Tu Casa (INRI, 2015)