Villusion (drinnen und draussen)

Herzlich Willkommen zur nächsten "V"ILLUSIONWir wollen wieder mal "villusionieren", deswegen wird es nun also Zeit für unsere feine AltweiberSommerliche Fortsetzung.Die vierte Runde ruft, aber sowas von!Es wird bunt und herrlich familiär, höchste Zeit um sich das vielleicht verstaubte Grinsen wieder ins Gesicht zurückzuholen.Also Tanzschuhe angezogen, dickes Schmunzeln eingepackt, das Grillgut deiner Wahl geschultert und lustig ins Wochenende starten. Gibt es etwa Gegenargumente? Na...? EBEN! Ihr wisst auch keine!Dann hören wir uns dieses Mal gemeinsam die Live Acts von BENZOO und SABL an oder laufen mit einem Teller Grillgut in der Hand draussen um die Villa und bestaunen wieder ein Mal ihr buntes Gewand. Meistens werden ja auf der Terasse an diesem lauen Sommerabend auch alle bösen Geister nach besten Kräften ausgeräuchert, auf jeden Fall findet sich dort ein lauschiger Elfengarten mit sprudelnder ChaiQuelle, sowie Sitzgelegenheiten mit Tischen zum Essen oder für Bastelarbeiten, lasst euch treiben.Wie immer könnt ihr deswegen auch euer Lieblings-Grillgut mitbringen, wir bauen draussen vor der Villa einen Grill für euch auf und haben natürlich Kohle/Grillanzünder vorrätig.Damit wird dieses freudige Zusammensein gleich doppelt lecker, es ist bei den letzten beiden Villusionen auch für "Nix Mitbringer" immer was übrig gewesen.Also Freunde des gepflegten Tanzbeins und der guten Atmosphäre.Wir freuen uns auf alle "Grinsebacken", bringt euch am besten Tanzwut, Grillgut und jede Menge gute Laune mit.Mindestens eines davon, bitteschön!RECLAIM THE GRILLGUT (ever tasted Streets?)+´+´+´+´+´+´+´++´+´+´+´+´"V"ILLUSION+´+´+´+´+´+´+´++´+´+´+´+´LIVE:BENZOO (Upward Records)SABL (Upward Records)DJ´s:Arnox (Upward Records)Chaotix (Tayat/mushroom magazine)Simply Simon (Alien Records)Kobold (Grasweg Media)Benny Mintech (Klanggut)+´+´+´+´+´+´+´+´+´+´+´+´+´+´+´+´+TIMETABLE22.00 - 00.00 Chaotix00.00- 01.30 Arnox01.30 - 02.30 Benzoo (Live)02.30 - 04.00 Kobold04.00 - 05.30 Simply Simon05.30 - 06.30 Sabl (Live)06.30 - 08.00 Benny Mintech+´+´+´+´+´+´+´+´+´+´+´+´+´+´+´+´+DEKO/LICHTINSTALLATIONBudaya (Berlin)Qot Family - unsere Deko und Guests+´+´+´+´+´+´+´+´+´+´+´+´+´+´+´+´+Chill und Chai auf der AussenterrasseELFENGARTEN CREW+´+´+´+´+´+´+´+´+´+´+´+´+´+´+´+´+EXTRAt.b.a.+´+´+´+´+´+´+´+´+´+´+´+´+´+Eintritt: 10€(Ab 18 Jahren - Geburstagskinder haben unter Vorlage des Personalausweises freien Eintritt)