Vernissage der Fotoausstellung "Impressionen" (10.3.-4.5.2018) von Antje Engel am Samstag, 10.03.2018 um 15 Uhr im Kulturcafé Komm du

Vernissage im Kulturcafé Komm du



Antje Engel - Fotoausstellung "Impressionen" (10.3.-4.5.2018)

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / Hutspendefotografiert aus Leidenschaft. Anfangs waren es Reisefotos, heute fasziniert sie mehr die Abstraktion. Zur Zeit beschäftigt sie sich vorwiegend mit Spiegelungen auf Wasseroberflächen, die sie auf Streifzügen durch Hamburg in den Straßen ihrer Stadt findet. Ampeln, Autoscheinwerfer oder Leuchtreklamen nehmen in den Reflexionen andere Gestalt an. So nimmt sie ein Hamburg wahr, das sich aus ganz anderen, neuen Perspektiven präsentiert, ein Hamburg voller Farben und Eindrücke, das der Fantasie freien Lauf läßt.sagt die Künstlerin., Jahrgang 1967, hat einen starken Bezug zu ihrer Heimatstadt. Sie wuchs in Hamburg-Finkenwerder in einer Fischer- und Elblotsen-Familie auf.Die Ausstellung im Komm du läuft bis zum 04.05.2018.Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 7.30 bis 17.00 Uhr, Samstag 9.00 bis 17.00 UhrDie Ausstellung wird um 15:00 Uhr in Anwesenheit der Fotografin Antje Engel eröffnet.Eintritt frei***Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.