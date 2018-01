Van Wolfen´s third CigarBoxNight & DobBroMan (Blues, Rocknroll & Rockabilly)

Tickets @ all stores



Die nunmehr 3. CigarBoxNight im Ballroom. In Überraschungs-Allstar-Besetzung! Blues, Rocknroll & Rockabilly vom Feinsten, gespielt auf diversen Zigarrenkisten-Gitarren. Don't miss it! Bisher hat die Hütte jedesmal gebrannt! Zigarrenkisten können tanzen....



Van Wolfen liefern eine entstaubte Neu-Interpretation des Blues, die 20- bis 30-jährigen Musikhörern ebenso gefällt wie der - noch immer CDs kaufenden – „Generation Rolling Stones“, Frauen wie Männern, in Stadt und Land. Micky Wolfs enorme gitarristische Kompetenz in allen Spieltechniken - vom Countryblues der 1940er, über den elektrischen Chicago-Blues im Stil von Muddy Waters und Namensvetter Howlin´ Wolf, Swamp-Style-Slides, bis hin zu Texas Blues (Stevie Ray Vaughan) und zeitgenössischem Blues wie Joe Bonamassa - verbindet sich mit Hip-Hop-Beats, Loops und Noise zu einem eigenständigen, unverwechselbaren Sound. Und das neuerdings mit selbstgebauten Zigarrenkisten-Gitarren und coolen Beats.

DobBroMan verwendet die speziell klingende DOBRO Resonator Gitarre, welche das Zentrum seiner Live Auftritte und Veröffentlichungen ist. Das Konzert Live-Repertoir ist eine gute Mischung aus Blues, Slide Gitarren, Rock/ Country (CASH), eigene Kompositionen bis hin zu Songs von Chris Whitley und Blind Willie Johnson.