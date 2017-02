VAN WOLFEN - 2nd CIGARBOX-GUITAR-NIGHT mit Allstar-Band !

Tickets @ all stores



Die seit 2009 existierende Band um den renommierten Studiogitarristen MICKY WOLF (vormals: Rudolf Rock & die Schocker, Duesenberg, Achim Reichel Band, Boygroupkillers, sowie diverse Gastauftritte und Studiojobs für z.B. DIE ÄRZTE, SKI-KING, BOSS HOSS, MOLLY HATCHET, ROBERT RANDOLPH, WLADIMIR KLITSCHKO, SAMY DELUXE, OHRENFEINDT) steht in einer langen Tradition erfolgreicher Bluesrock/Rock´n´Roll-Bands aus der Hansestadt Hamburg.



VAN WOLFEN liefern eine entstaubte Neu-Interpretation des Blues, die 20- bis 30-jährigen Musikhörern ebenso gefällt wie der - noch immer CDs kaufenden – „Generation Rolling Stones“, Frauen wie Männern, in Stadt und Land. Micky Wolfs enorme gitarristische Kompetenz in allen Spieltechniken - vom Countryblues der 1940er, über den elektrischen Chicago-Blues im Stil von Muddy Waters und Namensvetter Howlin´ Wolf, Swamp-Style-Slides, bis hin zu Texas Blues (Stevie Ray Vaughan) und zeitgenössischem Blues wie Joe Bonamassa - verbindet sich mit Hip-Hop-Beats, Loops und Noise zu einem eigenständigen, unverwechselbaren Sound.



Seit 2016 geht es direkt zu den Wurzeln des Blues... Micky hat die Liebe zur CIGARBOX-GUITAR entdeckt! 3-saitig, 4-saitig, 5-saitig...die ersten Zeugnisse solch improvisierter Instrumente reichen mit Fotobeweis bis zurück in den amerikanischen Bürgerkrieg. Verbunden mit groovigen Beats wird Ursprüngliches mit der Gegenwart verbunden und es eröffnen sich für den Zuhörer bisher ungehörte Welten...