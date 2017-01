UNHERZ - Welt in Flammen Tour 2017 Support: ELBREBELLEN (Premium Rebel Rock)

Tickets @ all stores



UNHERZ ist seit Ende 2008 in Deutschland und auch dem benachbartem Ausland unterwegs. Dabei wurde die Bühne mit Bands wie Freiwild, Betontod, Kärbholz, In Extremo, Grematory u.v.m. geteilt. Unherz steht für ehrliche, handgemacht Rockmusik mit deutschen Texten. Die Band hat sich nie verbiegen lassen und folglich auch den ein, oder anderen verlockenden Vertrag ausgeschlagen. Eigene Songs zu schreiben und sich dabei von Niemandem „reinreden“ zu lassen, war den Jungs schon immer wichtiger, als alles andere.



Diese Albumtitel sagen eigentlich alles…

Unherzlich willkommen (2010)

Herzschlag (2011)

Die Wahrheit liegt dazwischen (2012)

Sturm und Drang (2014)

Jetzt oder nie (2015)

D** V*** s***** d** L****** (2017)



Lange Strecken fahren macht Andy, Felix, Bogi und Walli dabei wenig aus, schließlich sind die vier aus einer Region, in der man ohne Führerschein aufgeschmissen ist, weil es kaum öffentliche Verkehrsmittel gibt. Vier, die aus keiner Metropolregion kommen, in der einem alle Möglichkeiten offen stehen und vier, die von Anfang an gelernt haben, sich durchzuboxen! Vier, bei denen es um die Musik geht und um nichts anderes!

_______________________________________

ElbRebellen – Premium Rebel Rock



Bei den ElbRebellen ist alles ein bisschen anders – die Biographie zum Beispiel extrem kurz und trotzdem beachtlich: Im Juni 2015 halten Basti (Gesang und Gitarre) und Jan (Bass und Back-Gesang) das fertige Album „Feind der Wahrheit“ in der Hand. Haben aber gerade aufgrund des Ausscheidens von Drummer und zweitem Gitarristen ihre Band aufgelöst. Es stand fest: wir machen weiter!



Es folgen lange Nächte mit Diskussionen um Fragen wie „Kann man eine halbe Band gründen?“, „Albumrelease gleichzeitig mit Bandgründung?“ und vor allem „Wie soll die Band heißen?“. Und dann geht alles ganz schnell. Die Verbundenheit zur Heimat gepaart mit der Liebe zur Rockmusik ergibt den Namen ElbRebellen. Und weil Schubladendenken den Jungs so gar nicht liegt, erfinden sie auch gleich einen neuen Musikstil. Mit ihrem Premium Rebel Rock sind sie irgendwo zwischen Deutschrock, Ska und Punkrock Zuhaus.



Mit Schenze, dem neuen Drummer und Jörg an der zweiten Gitarre sind die ElbRebellen vollzählig. Das Album „Feind der Wahrheit“ wird veröffentlicht und nach kurzer Zeit der Song „Whiskey oder Worte“ zum Besten Song 2015 von „BestMusicTalent“ ausgezeichnet. Der Musikverlag „Enorm Music“ nimmt die ElbRebellen unter Vertrag. Mittlerweile gibt es drei Videos und jede Menge Livekonzerte, bei denen die ElbRebellen ihre stetig wachsende Fan-Base für gewöhnlich zum Kochen bringen.