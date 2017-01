Ü40 DanceNight

Alle die gern Flirten und Feiern sind hier richtig. Am langen Bartresen könnt ihr euren Drink bestellen, auf der Tanzfläche nach Partymusik tanzen oder ihr genießt einfach das einmalige Ambiente. Mit Abstand die schönste Location für Ü40 südlich der Elbe, schaut einfach mal rein.



DJ Norbert ist für die Musik zuständig, ein Mix aus internationalen Hits, Oldies und dem guten alten Schlager erwartet euch. Zu später Stunde wird’s dann auch mal rockiger.



Ab 19:30 Uhr könnt ihr kommen, und ab 20:00 Uhr kann getanzt werden.



Eintritt an der Abendkasse € 10,--.



An der Bar bei Maria erwartet euch ein kleiner Schnaps, wenn ihr für weiter Termine und Infos eure E-Mail Adresse dalasst.



… denn auch hier heißt es: Wo Ü40 draufsteht, da geht Ü40 auch hin!!!