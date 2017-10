Ü40 Dance-Night

… und es geht weiter mit den beliebten Ü40 Tanz-Partys in Harburg im „Maison Musique“ – eurer sympathischen Villa.



Alle die gerne feiern, sind hier richtig. Am langen Bartresen könnt ihr euren Drink bestellen, auf der Tanzfläche nach Partymusik tanzen oder einfach nur das einmalige Ambiente genießen. Die schönste Location für Ü40 südlich der Elbe, schaut einfach mal rein. Keine Großraumdisco, sondern klein und gemütlich, wie in alten Zeiten.



DJ Norbert ist endlich wieder dabei und beschallt euch mit einem tanzbaren Mix aus aktuellen Hits, deutschen und internationalen Party-Songs sowie den besten DanceClassics der 60er bis 80er. Techno, Electro und die "härtere Rock-Gangart“ finden keine Berücksichtigung.



Ab 19:30 Uhr könnt ihr kommen und von 20:00-02:00 Uhr morgens tanzen und feiern – wir haben die Uhr auf „Winterzeit“ gestellt und ihr könnt wieder früher kommen.



Eintritt an der Abendkasse € 10,--.



Genießt den Charme der Villa - eurem Ü40 Treffpunkt in Harburg!



… denn es heißt: Wo Ü40 draufsteht, da geht Ü40 hin!!!