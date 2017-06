Trio "Warten auf Lucie" | Jazzige Balladen, poppige Chansons und Klezmermusik am Freitag, 30.6.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Konzert im Kulturcafé Komm du



Trio "Warten auf Lucie"

Jazzige Balladen, poppige Chansons und Klezmermusik

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeSeit gut 25 Jahren treten(Kontrabass) und(Sax, Klarinette, Flöte, Gesang) zusammen auf. Vor kurzem stieß die tschechische Sängerin und Pianistindazu. Die eigenen Stücke des Trios, zwischen Soul, Jazz und Chanson angesiedelt, sind mit rockigen Untertönen angereichert. Hinzu kommen ausgewählte "Lieblings"-Titel der aktuellen Musikszene., Grenzgänger zwischen Jazz, Klassik und Klezmer, ist Mitglied des Ensemble Formidable und Dozent an der Akademie Hamburg für Musik und Kultur., ausgebildete Sängerin und Pianistin im Bereich Jazz/Pop, hatte ihren musikalischen Wirkungskreis bisher in Süddeutschland, wo sie Konzert- und Literatur/Musik-Programme entwickelte.ist Bassist des bekannten Giora Feidman Trios und Mitglied u.a. des Kibardin Quartetts.Lucie Cerveny (Piano und Gesang)Frank Meiller (Saxophon, Klarinette, Flöte)Guido Jäger (Bass)Eintritt frei / Hutspende***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne undregelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot anKaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndemMittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion,Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bisdreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern &Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformancessowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98