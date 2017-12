- Ein Mann und seine E-Gitarre ergeben. Zusammen mit seinem Midi-Sequenzer ergibt das einen großartigen Sound und einen unvergesslichen Abend.Tony spielte anfangs in einer Schulband - Drums!! Schnell merkte er, dass dies nicht sein Instrument war und wechselte zur Gitarre - was seine Nachbarn sehr freute.Im Laufe seiner Musikerlaufbahn spielte er bereits in Dänemark, Griechenland, Irland und der Türkei, in verschiedenen Bands und Musikrichtung, wie Country und Rock.Nach unbeschreiblich vielen Touren durch Europa entschied sich Tony in die U.S.A. zu ziehen. So packte er ein paar Socken und seine Zahnbürste und reiste erst mal nach Deutschland (Stuttgart), wo er ein paar Wochen Ferien verbringen wollte, bevor der größte radikale Schritt in seinem Leben beginnen sollte. Der Urlaub dauert nun seit 1989 an! Nun lebt Tony Hudspeth in Deutschland, an der deutsch-belgischen Grenze mit seiner Freundin.Tony Hudspeth fesselt das Publikum mit seiner unvergleichlichen Art mit dem Publikum zu agieren und auf dieses einzugehen. In ihm steckt ein großes Talent als Entertainer.Tony Hudspeth hat sein silbernes Jubiläum auf der Bühne längst hinter sich und mit mehr als 250 Auftritte im Jahr ist er seit langem kein Fremder mehr auf den Bühnen der Welt.Lehnt Euch nicht zurück, den Tony Hudspeth ist ein wahrer Virtuose an seiner E-Gitarre und verzaubert Euch mit Interpretationen von Pink Floyds "Another Brick in the Wall" bis hin zu JJ Cale's "Cocaine".****