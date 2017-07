Toneart | Jazz und mehr ... am Freitag, 25.8.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Konzert im Kulturcafé Komm du



Toneart | Jazz und mehr ...

mit Querflöte, Saxophon, Gitarre, Bass und Schlagzeug

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / Hutspendedas ist die Mischung verschiedener Musikstile mit Jazz, gekonnt in ausschließlich eigenen Kompositionen verarbeitet und präsentiert. Im Mittelpunkt stehen Improvisation, musikalische Kommunikation, Emotionalität und Spaß. Das besondere Klangkonzept mit Querflöte und Saxophon, mitreißenden Grooves und raffinierten Melodien ist charakteristisch für diese Band, die beiden Bläser(Saxophon) und(Querflöte, Saxophon, Bassklarinette) prägen Sound und Stil.Gitarrensoli erzählen Geschichten,(Bass) moduliert die Begleitfunktion seines Instruments zu einem emanzipierten, kreativen Spiel und Schlagzeugerfühlt sich am wohlsten, wennrichtig explodiert. Gelungener Jazz, der unter die Haut geht.Manfred Häßner (Flöte, Saxophon, Bassklarinette)Florian Gerlspeck (Saxophon)Michael Meyer (Gitarre)Martin Loose (Bass)Bernd Roitzsch (Schlagzeug)Eintritt frei / Hutspende***Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.