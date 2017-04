Tone Fish | Rat City Folk aus Hameln am Samstag, 22.4.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Konzert im Kulturcafé Komm du



Tone Fish - Rat City Folk aus Hameln

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeMelodien mit Zauberkraft, mehrstimmiger Gesang, feinfühlig und kräftig, Irish-Flutes, Bouzouki, Gitarre, Akkordeon und Cajon/Snare - das Programm der Rattenfänger unserer Zeit ist irisch, kanadisch und britisch gefärbt. Die Band vertont Shakespeare-Gedichte, präsentiert Folk-Klassiker und verzaubert Songs von Amy Winehouse, Metallica oder Sting - was die vier leidenschaftlichen Musiker anfassen, trägt ihre individuelle Handschrift. Mit eigenen Stücken zeichnetneue Wege in die musikalische Landkarte. Die Band hat sich in den letzten Jahren einen erstklassigen Ruf in der Folkszene erspielt. Seit das Label Timezone Records im Mai 2015 ihr erstes Album "On the hook" veröffentlichte, istauf dem Weg nach oben. New Folk for the heart - from the heart!Michaela Jeretzky (Gesang und Querflöte)Bianca Kaup (Irish Flute, Tin Whistle, Querflöte, Akkordeon)Stefan Gliwitzki (Gitarre, Bouzouki, Gesang)Jochen Siepmann (Cajon, Snare)Eintritt frei / Hutspende***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne undregelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot anKaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndemMittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion,Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bisdreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern &Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformancessowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98