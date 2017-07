Tom Jack and the Bigharmonicaman spielen Blues und Verwandtes am Samstag, 26.8.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Konzert im Kulturcafé Komm du



Tom Jack and the Bigharmonicaman

Blues und Verwandtes

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeGitarre, Mundharmonika und Gesang, das sind die Zutaten vonundfür eine Musik, die tief in der Tradition des Rhythm 'n' Blues wurzelt. Beide Künstler haben sich in verschiedenen Formationen und auch solo weit über die Grenzen Hamburgs hinaus einen Namen gemacht.pflegt neben seiner Leidenschaft für den Blues das filigrane Spiel der Classical Guitar, der Harmonicaspieler, Sessionmusiker und Sänger, der früher mit den Scoops in diversen Clubs für Rock 'n' Roll-Feeling sorgte, macht mit Chicago-Sound und Entertainer-Qualitäten jede Jam-Session zu einem einmaligen Ereignis.Tom Jack (Gitarre)Hendrik Südhaus - alias "The Bigharmonicaman" (Mundharmonica und Gesang)Eintritt frei / Hutspende***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne und regelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot an Kaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndem Mittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion, Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bisdreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern und Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformances sowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98