Singer / Songwriter - Rock / Pop and more



Tom Duffy, geboren 1991 in Co. Meath, Irland, ist bereits in eine musikalische Familie hineingeboren worden. Er ist der 8. von 10 Geschwistern und hat mit 2 seiner Brüder schon früh Musik gemacht.



Die Kinder wuchsen mit „homeschooling“ zuhause auf und hatten dadurch viel Zeit zum Musizieren. Tom hat mit 9 Jahren angefangen Gitarre und Schlagzeug zu spielen. Bis zu seinem jetzigen Studium an der BIMM (British Institute of Modern Music) hat er sein Instrument/ Gesang autodidaktisch gelernt. 2012 gründete er mit seinen Brüdern und einem Freund die jetzige Band.



Tom hat mit seiner Band zahlreiche Auftritte in ihrem Land gehabt, sowie in den Niederladen, in Italien, Spanien und seit 2013 jedes Jahr im Mai auf dem Kulturfestival im Landkreis Rotenburg Wümme.



Tom überzeigt durch Authentizität, technisches Können, eine Spannbreite an Klangfarben und einen großen Stimmumfang. Sein Repertoire umfasst eigene Songs aber auch gecoverten Blues, Soul und Funk.



Alle Songs haben eine ganz persönliche Note und gehen damit unter die Haut.



** EINTRITT FREI | Sammlung für Musiker **