TIM ANDERS - Singer/Songwriter

Eintritt FREI !



Tim Anders Live mit seinem Debütalbum im Gepäck



Am 04.05.2017 nimmt Tim Anders in Marias Ballroom Sie mit auf seine Reise und präsentiert mit Fabio Keller (Gitarrist) sein erstes Meisterwerk „Thoughts, Words & Moments“.



»Reisen«, das lernte Tim Anders schon früh. Noch bevor er überhaupt ein Instrument erlernte beschäftigte sich Tim neben dem Singen hauptsächlich mit dem Songwriting. So begann er im Alter von 15. Jahren das Gitarrenspiel. Tim träumte von einem Leben als Profi-Musiker – seit zwei Jahren steht er nun auf den Straßen Berlins und darüber hinaus. Außerdem bekam Tim Unterstützung von seinem langjährigen Freund, dem Gitarristen Fabio Keller, mit dem er gemeinsam Straßen- und Bühnenerfahrung sammelt. Tim Anders begeistert mit unverstellter Singer- und Songwriter-Musik der gehobenen Qualität und nimmt mit seinem ersten Album „Thoughts, Words & Moments“ den Hörer mit auf eine zeitlose und authentische Reise durch die Gefühlswelt eines jungen Musikers. Seine erste Single »Homeless for a while« und das entsprechende Musikvideo erscheinen am 30.09.2016 kurz vor dem Album, welches seit dem 14.10.2016 erhältlich ist.



Seine Stimme erinnert an einen guten alten Whiskey, der sich trotzdem aber zeitgemäß präsentiert – wie in einer nächtlichen Bar und natürlich intim: eine Stimme, die nahe geht. Die Stadt (Ort/Location) freut sich auf einen Konzertabend mit einer bezaubernden Atmosphäre und lädt Sie herzlich ein, an diesem Abend gemeinsam ein paar sagenhafte Momente zu erleben.