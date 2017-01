The Inner Tradition | Folk aus Irland, Schottland, England und Amerika am Samstag, 11.2.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Konzert im Kulturcafé Komm du



The Inner Tradition

Contemporary Folk aus Irland, Schottland, England und Amerika

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / Hutspende(Geige, Mandoline, Gesang),(Gesang, Gitarre, Bouzouki),(Bodhrán, Gitarre) und(Bluesharp, Didgeridoo, Gesang) sind feste Größen in der Kieler Folk-Szene. Thematisch breit aufgestellt, wird in ihrer Band den unterschiedlichen Vorlieben jedes einzelnen ein musikalischer Rahmen bereitet. So bereichern neben der reinen Folkmusik Einflüsse weiterer Stilrichtungen von Klezmer bis Blues ihr Spiel und tragen zum unverwechselbaren Sound der Gruppe bei, der sowohl zum Tanzen als auch zum Hinhören einlädt und ordentlich Stimmung macht. Live immer wieder ein Hochgenuß!Bernd Unstaedt (Geige, Mandoline, Tenorbanjo, Gesang)Sören Krusemark (Gesang, Gitarre, Bouzouki)Thomas Faasch (Bodhran, Gitarre)Andreas Weber (Bluesharp, Didgeridoo, Maultrommel, Gesang)Eintritt frei / Hutspende***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne undregelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot anKaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndemMittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion,Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bisdreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern &Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformancessowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98