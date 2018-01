The Golden Age Of Cerberus (Stoner) & Alaska (IndieRock)

Tickets @ all stores !!

The Golden Age Of Cerberus feiern ihr 5-jähriges Bühnenjubiläum in Marias Ballroom. Die dreiköpfige Rock Gruppe aus Norddeutschland (Hamburg/Bremen/Aurich), die ihren Ursprung in Flensburg hat, ist nicht das erste Mal bei uns zu Gast, sondern bereits zum fünften Mal.Ihre Musik ist eine Mischung aus verschiedenen Rock Genres, die sich zwischen Grunge, Stoner, Bluesrock und sogar Punk bewegt. 2013 veröffentlichten diese Jungs ihr gleichnamiges Debüt Album und touren seitdem durch die norddeutsche Club- und Festivalszene. Im April 2015 erschien ihr zweites Album “II”, welches in kompletter Eigenregie aufgenommen und produziert wurde. Seit Oktober 2016 gibt es nun ihr drittes Album “Lights Of Our City” und auch hier kann das Trio wieder mit großartigen Liedern überzeugen.____________________Die Kunst des fein ziselierten Popsongs als Träger von Schönheit und Errinnerung? alaska bilden ein Synonym für prätenziös gehaltene Melancholie, die sie ohne großes Brimborium feinfühlig herausarbeiten. Inspiriert von Künstlern wie Stephen Merritt (The Magnetic Fields, The 6ths) oder Neil Halstead (Slowdive, Mojave3), haben die fünf Musiker aus Hamburg einen Raum geschaffen, der die Zuhörer zum Nachdenken und Träumen animieren möchte. alaska reduzieren sich auf das wesentliche ihrer Musik und exerzieren ihren Stil authentisch und überzeugend.2018 gehen alaska mit neuer EP im Gepäck auf Tour. Im Januar erscheint „Whitewash The Tidemarks“ auf Marsh-Marigold Records.