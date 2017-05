Finest Highlandbeat



The Baltic Scots erobern mit singenden Pipes, marschierenden Drums, drückendem Bass und schmatzender Gitarre stilecht in Kilts die Bühne. Aus der Lebensfreude des Scottish Folk, der Rauheit des Rock´n Roll und der Sehnsucht nach der endlosen Weite der Highlands destillieren sie besten Celtic Folk Rock: Finest Highlandbeat!



Für die Kehle und den Gaumen gab es schon immer Finest Singlemalt Whisky - für Ohr, Herz und Tanzbein gibt es jetzt den Finest Highlandbeat!

The Baltic Scots - das sind vier gestandene Schotten-Rocker Urgesteine von der Ostsee: Stefan McSt´Henge Hensch (b, vox); Rolf McLordOfTheKeys Seegen (key, vox); Falk McHawk Langfeldt (dr., perc., vox) und Micha McGuitar Götz (guit, vox). Sie wurden mit Ostseewasser getauft und in ihren Adern fließt flüssiges Sonnenlicht!



In den vergangenen drei Jahrzehnten waren sie in zahlreichen anderen Bands und Projekten unterwegs, so auch in der Vorgänger Band „Get Wet“, deren Erbe sie gemeinsam antreten. Sie kommen jetzt mit vereinten Kräften daher und rocken kleine und große Bühnen, HonkyTonks, Festivals und Pubs.



Ihre Eigenkompositionen gehen mit hundertprozentiger Ohrwurmqualität direkt ins Blut. The Baltic Scots verbreiten mit ihrem Finest Highlandbeat

pure Lebensfreude und gute Laune und bringen so jeden Schuppen zum Trinken, Feiern, Kochen! Kommt vorbei und feiert das Leben mit den Baltic Scots!

Slainté Mhath!



www.thebalticscots.de





** EINTRITT FREI | Sammlung für Musiker **