Tanz in den Mai mit der Coverband "LazZappeln" und "KULT Dj SÖNKE" an den Turntables

KEIN EINTRITT !



Wie wird ein langweiliger Sonntag zu einem Bunten-Abend mit viel Tanz und Spass? Es braucht dafür nur einen 01. Mai auf einem Montag. Es darf ausgeschlafen werden und da das so ist, werden wir von 20 Uhr an die Musik für Euch im Ballroom aufdrehen. Für das Eingruven zeichnet Dj Sönke Verantwortung, den Rest im wechselndem Modus bescherrt euch dann die Hamburger CoverRock Band " LazZappeln ". Wir haben bis in den frühen Morgen Programm, der Rest liegt bei Euch.

_________________________

Nicht lang sabbeln... LazZappeln (official) , ist eine Hamburger Coverband die es sich auf die Fahne geschrieben hat, mit echter Handgemachter Musik & ihrem ganz eigenem Stil für gute Stimmung zu sorgen.



Ob auf großen Open Air Bühnen, privaten Feiern, Hochzeiten, Stadtfesten oder auf´m Tresen der Reeperbahn, diese vier Musiker sind ihrem Publikum immer nahe und fesseln mit verschiedensten Songs von den 50ern bis heute.

_____________________________

Kult Dj Sönke verwöhnt euch mit vielen Klassikern von alt bis neu, da bleibt kein Tanzbein ruhig.