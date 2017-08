Swing on a String | Swing, Jazz-Traditionals und Zigeunermusik am Freitag, 8.9.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Konzert im Kulturcafé Komm du



Swing on a String - Caféhausmusik

Swingende Jazzimprovisationen auf Saiteninstrumenten

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeMit Jazz-Traditionals und Zigeunermusik schaffen die vier Musiker voneine ganz besondere Atmosphäre. Die Formation sieht sich in der Tradition des von Django Reinhardt und Stéphane Grappelli 1934 in Paris gegründeten Quintette du Hot Club de France, dem ersten ausschließlich mit Saiteninstrumenten besetzten Jazz-Ensemble, dessen ursprünglicher Besetzungsform sie treu geblieben sind. In der Musik von Django Reinhardt liefen viele Traditionen zusammen: u. a. swingender Beat, Bebop, Elemente der Sinti-Musik und des Flamenco. Hinzu kam eine außergewöhnliche Spieltechnik, die der Ausnahmekünstler für seine durch einen Unfall verletzte Griffhand neu entwickelt hatte. Virtuose Klänge, die bis heute lebendig geblieben sind.Gary Castle (Gitarre, Gesang)Gernot Fricke (Geige, Gesang)Jürgen Günther (Gitarre, Banjo)Thomas Koch (Kontrabass)Eintritt frei / Hutspende***Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.