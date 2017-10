Sündenrausch (Gothic Pop-Metal) Support: Nachtsucher (Rock/Metal)

Tickets @ all stores



Die Hamburger Band Sündenrausch wurde ursprünglich im November 2011 gegründet. Gestartet als fünfköpfige Band, mit Songs die eher in den Pop-Rock Bereich einzuordnen sind, löste sich die Band Mitte 2013 auf.



2014 riefen Sängerin Kira und Gitarrist Michael Sündenrausch als Songwriter-Duo wieder ins Leben. Seither zeichnet sich Sündenrausch durch schwarzromantische, energetische Musik aus, die von harten Riffs, getragenen Rhythmen und Kiras klarer Stimme lebt.



Ein energiegeladener Soundtrack für den langen Weg durch die Nacht.



NACHTSUCHER machen eigene bodenständige und kraftvolle Musik im Stil der neuen deutschen Härte gepaart mit Einflüssen aus dem Industrial- und Gothic-Rock.



Hört euch die Musik an und lasst Euch von dem kraftvollen Klang überzeugen. Macht Sie zu Eurem eigenen Soundtrack für die Nacht.