Südkultur Musicnight im Treffpunkthaus Heimfeld

SuedKultur, der lockere Zusammenschluss Kulturschaffender im Süden Hamburgs, feiert in diesem Jahr schon sein 11jähriges Bestehen und bereits zum 7. Mal findet nun die SuedKultur MusicNight statt!

Vom Singer-Songwriter, Akustik-Pop, Blues, Irish Folk, Weltmusik, Jazz oder härtestem Rock. Ob Spelunke oder Saal – es ist wieder alles vertreten! Der Clou: beim Club Eures Vertrauens holst Du Dir ein Eintrittsband für 5,- € und kommst dann in alle Clubs und Konzerte rein.



Contrazt e.V nimmt auch dieses Jahr wieder an der SuedKultur MusicNight mit einem abwechslungsreichen Programm teil.



Ort: Treffpunkthaus Heimfeld,

Friedrich-Naumann-Straße 9



Einlaß: 18.00 Uhr



18.15 Uhr John Doe - Lieder

19.00 Uhr Fredriksson und das Schusseltier -Lustige Lieder aus Harburg

20.00 Uhr The Splashdowns - Instro Rock'n Roll

21.30 Uhr Waldgeist - Singer/Songwriter

23.00 Uhr Hamburg Billys - Lieder auf deutsch - manchmal gewagt - immer respektlos



https://www.facebook.com/events/109896659707343





THE SPLASHDOWNSTHE SPLASHDOWNS - eine musikgewordeneHommage an das NASA Bodenpersonal derApollo Missionen – nimmt Euch mitmitreißendem Modernist Instro Surf undFuzzguitar Rock‘n‘Roll, raffniert gespickt mitOriginal-NASA-Soundschnippseln undspannenden Raumfahrt-Visuals auf eineReise zum Mond.Dringt gemeinsam mit THE SPLASHDOWNSauf ihrem neuem Flugplan und mit dembrandneuen, fünften Album „Rocket Tales“(Release 2017 bei Double Crown Records /USA) kühn dorthin vor, wo noch nie eineSurfrock-Band zuvor gewesen ist.21.30 Uhr Waldgeist - Singer/SongwriterGesang: Micha, der WeiseÜben ist nicht so seins, aber die Bühne um so mehr. Micha ist Sänger, Entertainer, und Gesicht der Band. Der Rauch in seiner Stimme, wird nur noch von dem Rauch in seinen Lungen übertroffen.Gitarre: Maddin , der HaarigeZwischen Klassik-Symphonien und Punk-Musik, gibt es für Maddin nur seine Gitarre. Er ist Gitarrist, Mahner, und Klang der Band. In seiner Freizeit beobachtet Martin Vögel.Text und Management: Benno, Der, der der Clown istZuständig für Chaos und Idee. Benno ist Texter, "manager" und Kopf der Band. Getrieben von Inspiration und Fieberwahn bezeichnet sich Benno selbst als "Flachlandpoet mit Tiefgang". Alles in Allem ein komischer Kauz mit Kauleisten-Komplex."Waldgeist, das sind 2 1/2 Träumer und eine Gitarre aus Hamburg.Irgendwo zwischen Liedermacher-Klängen und Punk-Attitüde gefangen, wollen sie vorallem mal eins:Musik machen!..........................Und was sagen!............ ´Ne Menge!Wir freuen uns auf ein rauschendes Fest, mit oder ohne euch... Aber lieber mit; Die Waldgeister"23.00 Uhr Hamburg Billys - Lieder auf deutsch - manchmal gewagt - immer respektlosHAMBURGER BILLYSDeutsche Lieder - manchmal gewagt - immer respektlos:Die alten Hasen, die alle schon einige Jahrzehnte musizieren, möchten endlich mal verstanden werden und singen deshalb alles auf deutsch. Naja, hochdeutsch ist es nicht immer, dafür sind die Texte gern gewagt und ironisch bis unernst.Da ist von Hamburger Kietz-Kneipen die Rede, Hans Albern wird von seinem Nachbarn, dem Herrn Kowakowski gehörnt, da wird von Liebe neben der Schüssel mit Salat oder sogar im Bad gesungen. Oder von der Liebe ganz ohne weitere Beteiligte. Der richtige Umgang mit der Finanzkrise wird aufgezeigt und deutsche Schlager werden veräppelt - Nonsense bis daß die Ärzte kommen.Es gibt auch Ausflüge in die Fremde, nach Österreich mit Wiener Schmäh, es geht gen Italien, zu den Samonellen oder auch nach Polonesien. Und wer wissen will wo letzteres wirklich liegt, und was da so überhaupt abgeht an so einem Abend mit diesem respektlosem Quartett, der sollte unbedingt hingehen. Fernsehen kann man schließlich auch an einem anderen Abend.