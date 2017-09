SuedKultur MusicNight im 'Komm du': "Circus Genard" | Gypsy-Pop, Reggae, Folk und Indie am Samstag, 7.10.2017 um 18 Uhr

Konzert im Rahmen der 7. SuedKultur MusicNight

Circus Genard | Gypsy-Pop, Reggae, Folk und Indie

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt: Einmalig 5 Euro für alle 35 Konzerte der SuedKultur MusicNightDer Zirkus ist in der Stadt!präsentiert mit seinem einzigartigen Gypsy-Pop ein Potpourri aus Reggae-Beats garniert mit feinsten Folk- und Indie-Elementen. Bandgründer und Zirkusmastermind(Gesang),(Gesang),(Keyboard),(Gitarre),(Geige),(Bass) und(Drums) haben ihre Ziele hoch gesteckt - und bereits einiges erreicht. Das erste Musikvideo "The Doctor's House" wurde im August 2016 gedreht und als Vorab-Single released. Im Dezember gewannen die sieben damit den Deutschen Rock und Pop Preis in der Kategorie Bestes Musikvideo. Im Frühjahr 2017 wurde die erste EP "A Circus World" veröffentlicht, ein weiteres Musikvideo ist bereits im Kasten. Am liebsten aber spielen sie live. Herrrrreinspaziert!Marcus Genard (Gesang)Nadine (Gesang)Richard (Keyboard)Ronja (Gitarre)Jil (Geige)Nuno (Bass)Franco (Drums)Das Konzert mitim Kulturcafé Komm du findet im Rahmen der siebten SuedKultur MusicNight am 7. Oktober 2017 in Hamburg-Harburg statt. An diesem Tag ist in jedem teilnehmenden Club für 5,- Euro ein Armband erhältlich, das zum Eintritt in alle Clubs und Konzerte der MusicNight berechtigt.16.00 - 17.30 Uhr:Janina Dunklau feat. Sascha Momiroski | Alternativer Singer/Songwriter-Pop18.00 - 19.30 Uhr:Circus Genard | Gypsy-Pop mit feinsten Reggae-, Folk- und Indieelementen20.00 - 22.00 Uhr:Jakkle! | Spaghetti-Swing - eine explosive Mischung aus Swing und Rock 'n' Roll***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne und regelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot an Kaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndem Mittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion, Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bis dreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern und Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformances sowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98