Singer & Songwriter from Dublin, Rock / PopSteve Kavanagh ist ein Singer & Songwriter aus Dublin, Irland.Er lebt und arbeitet seit mehr als 14 Jahren in Deutschland.In dieser Zeit tourte er auch in anderen Ländern Europas, wie Österreich und Dänemark.Im Moment verbringt er hauptsächlich seine Zeit zwischen Hamburg und Dublin, wo er seine neue CD aufnimmt, die er in den nächsten Monaten veröffentlicht.Steve Kavanagh ist vielen bekannt aus den verschiedensten Irish Pubs, Clubs und Bars in Hamburg.** EINTRITT FREI | Sammlung für Musiker **