Singer & Songwriter | Rock / Pop / Rhythm & BluesSteve Fairway, in Liverpool, UK, geboren, kam in den späten 70ern im Alter von 15 Jahren mit Musik in Kontakt. Cat Stevens, Queen, Punk Musik im allgemeinen, Rhythm?n Blues (Dr. Feelgood), David Bowie und Tom Waits waren seine musikalische Inspiration in der Zeit und sind es auch bis heute noch.Anfangs spielte Steve für jeden, der ihn hören wollte - an Straßenecken, Bars und Clubs - und traf auf seinem Weg durch Europa viele gute Musiker.Im Laufe der Jahre spielte er mit Größen wie Genesis, Eric Burdon und anderen. Aber es sind die anderen Musiker, welche den Unterschied machten in seiner Wahl des Musizieren. Die Musiker, die niemand wirklich hörte. Die Musiker, die drei oder vier Stunden den Abend auf der Bühne stehen und sich die Finger wund spielen. Weil sie es wollen.So spielt Steve Fairway nun drei oder vier Stunden auf der Bühne und er liebt es sein Publikum mit seiner Art von Musik zu unterhalten.