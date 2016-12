Stefan Wiegand: elb HANG musik | Hanghang, Bass Drum & Gesang am Samstag, 7.1.2017 von 22 bis 23 Uhr im Kulturcafé Komm du

Ein Abend - Zwei Konzerte



Stefan Wiegand: elb HANG musik

Soloprogramm mit Hanghang, Bass Drum & Gesang

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeDas Hang, das vom Aussehen ein wenig an ein Ufo erinnert und im Klang einer Steel Drum ähnelt, ist hierzulande ein eher unbekanntes Instrument. Einer der wenigen Spieler ist der Hamburger Schlagzeuger und Theaterkomponist. Mit seinem 2009 gegründeten Hang & Bass Project, einer reinen Studioband, brachte er das Album "Hang Pop!" heraus. In einer Neuformation als Akustik-Duo mit Live-Musik entstand ein eigener Klangkosmos zwischen Pop und Ambient, Jazz und Weltmusik. Mit elb HANG musik kommt nun ein Solo-Programm hinzu, das mit perkussiven und frei improvisierten Elementen und Gesang eine neue Form des musikalischen Ausdrucks entwickelt.Im ersten Teil des Abends von 20.00 bis 21.30 Uhr präsentiertepische Klaviermusik und Multimedia. (siehe unten)***Seit rund zehn Jahren machtMusik. Neben Keyboard, Bass- und E-Gitarre, die er in verschiedenen Bands spielt, gilt seine Leidenschaft dem Piano. Er komponiert epische Klaviermusik und Soundtracks, die den Hörer in fantastische Welten versetzen, wozu auch die Bilder und Filme beitragen, die der Künstler während des Konzerts auf eine Leinwand projiziert. Auf seinem Debütalbum "Lifetree Of Ice", dasimvorstellt, hat er mit Stücken wie "Little Boys Snowflake" oder "The Dark Frozen Tears Of Livetree" eine Klangwelt kalt angehauchter Melodien versammelt.Den zweiten Teil des Abends (22.00 bis 23.00 Uhr) bestreitetmit Hang (Instrument aus Stahlblech-Halbschalen) und Gesang. (siehe unten)Eintritt frei / Hutspende***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne undregelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot anKaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndemMittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion,Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bisdreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern &Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformancessowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98