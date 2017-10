Stan Silver

Singer/Songwriter, Pop, Country, FolkStan Silver ist in New York geboren. Er verbrachte die ersten Jahre seines Lebens in Daytona Beach – Florida, bevor er mit seiner Familie nach Deutschland zog.Er begann mit Klavierunterricht und entdecke bald die Gitarre als sein Hauptinstrument.Seine Leidenschaft für das Songwriting begann, als er die Musik immer ernsthafter zu Hören und Spielen begann. Musikalisch beeinflusst wurde er unter anderem von Künstlern wie Neil Young, Paul Simon, James Taylor, Jackson Browne, den Rolling Stones und den Eagles, um nur einige zu nennen.** EINTRITT FREI | Sammlung für Musiker **