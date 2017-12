Sound Duor | Spanische und irische Musik für Geige und Gitarre am Samstag, 13.1.2018 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Konzert im Kulturcafé Komm du



Sound Duor - spanische und irische Musik für Geige und Gitarre

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / Hutspende(Violine) und(Gitarre) bilden zusammen das Kammermusikensemble Sound Duor. Die klassisch ausgebildeten Profi-Musiker verfügen über ein ebenso interessantes wie vielfältiges Klangspektrum und bieten u. a. Programme mit spanischer und irischer Musik an.Imspielt das Duo bekannte und weniger bekannte Stücke aus dem weiten Bereich der spanischen Folklore. Im irischen Teil präsentieren die Künstler eigene Kompositionen in Form von Suiten-Fantasien, die auf traditionellen irischen Weisen wie jigs, reels und hornpipes basieren und diese neu interpretieren.und, beide gebürtig in Polen, wo sie auch ihr Musikstudium absolvierten, leben seit vielen Jahren in Hamburg, sie als Konzertgeigerin, er als Arrangeur, Komponist, Solo- und Ensemblegitarrist.Zofia Zakrzewska (Geige)Irenäus Praszek (Gitarre)Eintritt frei / Hutspende***Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.