[SOON] Jahresabschlusskonzert! Supports: Silent Saga & Cephyrius

Das Hamburger Power-Trio [SOON] hat inzwischen etwa 400 Konzerte im gesamten Bundesgebiet gespielt und dabei mit zahlreichen renommierten Bands die Bühne geteilt (mit OOMPH!, Saltatio Mortis, End of Green, etc.).Die Band hat dabei mit ihrer energetischen Live-Show Fans und Veranstalter begeistert. Musikalisch sind [SOON] im Rock- und Metal-Bereich anzusiedeln und in ihren Songs werden melodischer Gesang, verzerrte Gitarren und kraftvolles Drumming kombiniert. Die Stücke zeichnen sich neben einer perfekten Mischung aus Melodie und Härte vor allem durch eingängige Refrains und markante Gitarren-Soli aus.Von [SOON] sind bislang 5 Studioalben in Deutschland, Österreich und der Schweiz im Handel erschienen. Die Alben der Band erhielten fantastische Kritiken in zahlreichen Print- und Online-Magazinen, z.B. beschrieb der METAL HAMMER den Sound der Band als "wunderbare Rock-Musik mit Herz" und vergab 6 von 7 Punkten.___________________Going beyond the genre's current music, Silent Saga songs combine Heavy and Thrash Metal guts with intense vocal melodies. The lyrics make the band stand out as well, addressing the listener directly and bringing to discussion some current themes and challenges that we all face these days.___________________Cephyrius ist eine Metalband aus Hamburg und wurde Ende 2004 gegründet. Melodischer Metal, treibende Doublebass-Attacken, Gitarrenläufe, Keyboard-flächen, gepaart mit female Vocals die teilweise durch Growlgesang und irren Schreien unterstützt werden.Mit den ausdrucksstarken melancholischen Texten in deutscher Sprache hebt sich die Band von den meisten anderen Bands diesen Genres ab.